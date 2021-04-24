Esenyurt'ta müşteri ile taksici arasında çıkan kavgada, müşteri taksiciye tekme ve yumruklarla saldırırken, saldırganlardan birinin havaya teş açtığı anlar görüntülendi.

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde, taksiciyle müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TAKSİCİYİ İNDİRİP DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan indirilen taksici tekme tokat darbedildi. Kavgayı gören müşterinin bir yakını ise silahla olay yerine gelerek çevrede bulunan vatandaşları yaklaşmamaları yönünde tehditler savurdu.

MÜŞTERİNİN YAKINI, BIÇAK VE SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Bıçak ve silah çekerek taksiciyi darbeden şahıslardan biri elindeki silahla havaya ateş açtı. Bu sırada bir yakını olay yerine gelerek silahla havaya ateş açan şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Esenyurt'ta müşteriden taksiciye meydan dayağı-Video

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çok sayıda polis ve özel hareket ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise hazır bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yaralı taksici tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

TAKSİCİYE SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Müşterilerle taksici arasında çıkan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların taksiciyi yere yatırarak darp ettiği, sonradan da bir kişinin elinde silahla gelerek çevreye tehdit savurduğu ve havaya ateş açtığı görülüyor.