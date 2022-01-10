İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığınırken, diğer grup o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı.

Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

SIĞINDIKLARI PASAJA SALDIRDILAR

Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Taraflardan biri cadde üzerindeki pasaja sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı: 7 gözaltı - Video

4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YAKALANDI

Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4'ü 18 yaşından küçük toplam 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.