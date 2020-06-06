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    Esenyurt'ta oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

    2 yaşındaki oğlunun cinsel organını kesmeye çalışan madde bağımlısı şahıs, kaçtığı arazide yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 06.06.2020 - 10:22
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    Esenyurt'ta oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olan M.T., 2 yaşındaki oğlu E.T.’nin cinsel organını kesmeye çalıştı.

    Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince, baba M.T., çırılçıplak dışarı kaçtı.

    ARAZİDE YAKALANDI

    Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba M.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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