Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

İstanbul'da Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında yabancı uyruklu öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle okul çıkışında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken 2 öğrenci başka bir öğrenciyi iki yerinden bıçakladıktan sonra yumrukladı.

Ekipler sevk edildi

Olayı gerçekleştiren öğrenciler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Kamera kayıtlarına ulaşıldı

Yaşanan kavga anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.

"Çok kalabalıktı"

Olayla ilgili konuşan Rıza Yıldırım isimli vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Olay saat 15.40 sıralarında oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında içeride herhalde tartışma olmuş. Sonrasında bir öğrenci diğerini 2 yerinden bıçaklamış. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. Çok kalabalıktı. Hastaneye götürüldü. Karnından ve kolundan bıçaklanmıştı.