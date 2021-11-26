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    Esenyurt'ta okul servisi çocuğa çarptı

    Annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 15:16
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    Esenyurt'ta okul servisi çocuğa çarptı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1467. Sokak’ta saat 13.30 sıralarında Ersin Aktaş'ın kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul servisi, annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı.

    Minibüsün altında sürüklenen Turgay, ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı.

    SERVİSİN TEKERLERİNİ İTEREK KURTARMAYA ÇALIŞTI

    Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı.

    Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta okul servisi çocuğa çarptı VİDEO



    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    POLİS SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

    Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Kazayı gören Emrah Olgün, “Bir kadın çocuğu çekmeye çalışıyordu. Sağ soldan insanlar bağırınca durdu. Çok kötüydü. İlk önce kaçmadı, araçtan indi. Sonra da gitti.” dedi.

    Esenyurt ta okul servisi çocuğa çarptı #1

    Esenyurt ta okul servisi çocuğa çarptı #2

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