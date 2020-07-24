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    Esenyurt'ta otobüs şoförü şüpheli şekilde ölü bulundu

    Şehirler arası otobüs şoförü, Esenyurt'ta park ettiği otobüsün içerisinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 17:40
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    Esenyurt'ta otobüs şoförü şüpheli şekilde ölü bulundu

    İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde şüpheli bir olay meydana geldi.

    Büyük Yonca Sokak üzerinde park halinde bulunan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, akşam saatlerinde Ordu’nun Fatsa ilçesi’nden yola çıkan 51 yaşındaki Musa Salman'ın kontrolündeydi.

    MOLA VERİNCE UYUMAYA GİTTİ

    Salman, Sakarya’da mola verince sürücü koltuğuna otobüsün diğer şoförü Ahmet Fiden geçti. Salman ise özel bölüme inerek dinlenmeye başladı.

    2'İNCİ ŞOFÖR EVE GEÇTİ

    Fiden sabah saatlerinde Esenler 15 Temmuz Otogarı’nda yolcuları indirdikten sonra otobüs ile Esenyurt İlçesi’ne giderek otobüsü burada park ederek dinlenmek üzere evine gitti.

    YAKINLARI ULAŞAMAYINCA KONTROLE GİTTİ

    Bir süre sonra Salman’ın yakınları kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Fiden, yakınlarının ulaşamadığı Salman’ı kontrol etmek için otobüsün yanına geri geldi. Salman’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören Fiden durumu hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

    ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

    Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Salman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüs içerisinde incelemelerde bulundu. Salman’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Esenyurt'ta otobüs şoförü şüpheli şekilde ölü bulundu VİDEO


    ŞEKER RAHATSIZLIĞI VARDI

    Yaşanılanlar hakkında açıklama yapan şoför Ahmet Fiden, “Gerede’den bu tarafa araç kullandı. Orada kendisi uyudu. Her zaman olduğu gibi önce yolcuları indirdim, daha sonra ben de dinlenmek üzere eve gittim. Yolcuları indirdiğim zaman dinleniyordu. Öğlene doğru kalkıyorduk. Havasız kalma durumu yok. Şeker rahatsızlığı vardı” açıklamasında bulundu.

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