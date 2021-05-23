Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Esenyurt'ta trafiğe kapalı olan alana giren otomobil, oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğa çarparken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafiğe kapalı olan alanda oyun oynayan çocukların olduğu yere hızla gelen bir araç, kazaya neden oldu. Otomobil 11 yaşndaki çocuğa çarptı.

VATANDAŞLAR ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞTU

Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzene sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALDI"

Olayı gören bir vatandaş şu ifadeleri kullandı;

“Bugünkü kazada çocuklar top oynarken araba geliyordu. Araba kornaya bastı. Çocuk duymadı. Arabanın altında kaldı. 11-12 yaşlarındaydı. Çocuk şu an hastanede. Ya sakat kalabilir ya da ölebilirdi. Ayağı gitmişti çocuğun, sallanıyordu bacağı ben bağladım. Normalde trafik yok. Daha açık değil. Trafiğe kapalı alan burası. Motorlar yarış yapıyor. Arabalar hızla gelip gidiyor.

"TRAFİK LEVHASI BİLE YOK"

Arabalar jet gibi gelip yolun sonundan dönerek o hızla çocukların içinden geçiyor. Bir tane trafik levhası bile yok. Burası park mı, yol mu, yoksa çocukların öldüğü yer mi? Her yer çıkmaz sokak, ambulans bile bu yola giremiyor. Ambulansı kaldırımdan getirdik. Ambulans hastayı aldı, tekrar kaldırımdan çıkıp gitti. Yol da anayol gibi. Hiçbir uyarı levhası yok."