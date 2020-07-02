Otomobille çarpışması sonucu havaya fırlayan motosikletli, meydandaki bir bankın üzerine düştü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı'nda, seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ BANKIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü meydanda bulunan bir bankın üzerine oturur vaziyette düştü. Kazada yaralanan olmazken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı ViDEO