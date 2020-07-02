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    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Otomobille çarpışması sonucu havaya fırlayan motosikletli, meydandaki bir bankın üzerine düştü.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 10:57
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    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı #1

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı'nda, seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ BANKIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Çarpmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü meydanda bulunan bir bankın üzerine oturur vaziyette düştü. Kazada yaralanan olmazken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı ViDEO

    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı #2

    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı #3

    Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı #4

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