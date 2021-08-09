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    Esenyurt’ta otomobil takla attı

    Kontrolden çıkan Gül Pekmez idaresindeki otomobil, önce aydınlatma direğine, ardından taklalar atarak başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:50
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    Esenyurt’ta otomobil takla attı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde E-5 karayolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan Gül Pekmez yönetimindeki araç, saat 10.45 sıralarında kontrolden çıktı.

    Otomobil önce aydınlatma direğine çarptı, ardından taklalar atarak başka bir araca daha zarar verdi.

    Kazayı gören vatandaşlar yardım için bölgeye koştu.

    ÜST GEÇİTTEN SEYRETTİLER

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bazı vatandaşların, metrobüs üst geçidinde kazayı seyrettikleri görüldü.

    Esenyurt’ta otomobil takla attı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Otomobilde bulunan Gül Pekmez ve eşi Sıdık Pekmez, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt’ta otomobil takla attı #2

    TRAFİK BİR SÜRE DURDU

    Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Kaza nedeni ile Beylikdüzü istikametinde trafik bir süre durdu.

    Esenyurt’ta otomobil takla attı VİDEO

    “SOL ŞERİTTEN GEÇEN ARACA VURDU”

    Kazayı gören vatandaşlardan biri, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Yan yola doğru geçtim ben, hanımefendi bu direğe çarptı takla attı. Sol şeritten geçen araca vurdu.”

    Esenyurt’ta otomobil takla attı #3

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