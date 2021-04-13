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    Esenyurt'ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı

    Çocukların topu park halindeki otomobiline çarpan kişi terör estirdi. Otomobil sahibi çocuğu darbederken, iki aile arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:00
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    Esenyurt'ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı

    Hafta sonu İstanbul’un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi 2679’uncu Sokak’ta dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı.

    Otomobiline top gelen kişi, çılgına dönerek sokaktaki çocuklara bağırıp, darbetmeye başladı.

    TAŞ, SOPA, SAKSI, BALTA

    Çocuklardan birinin babasının görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı.

    İki aile birbirine taş, sopa, saksı ve balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

    Esenyurt'ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı VİDEO

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #1

    POLİS EKİPLERİ BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

    Olayın büyüyerek devam etmesi üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

    Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonucunda hastaneye kaldırıldı.

    Olay hakkında 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #2

    "BU CANİLİKTİR"

    Yaşananları anlatan bir kişi , "Ufak çocuk top oynuyor. Top arabasına değiyor. Adam silahla, baltayla saldırıyor. Bir tanesi ağır yaralı. Balta ile kafasına vurmuş. Silah patlatmış adam. Mahalleli ve bunlar da şahit. Bu caniliktir, başka bir şey değil. Bu insanlık dışıdır. Bir top arabaya değdi diye bu kadar insanı rahatsız etmek caniliktir. Bunun cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #3

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #4

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #5

    Esenyurt ta otomobile çarpan top iki aile arasında kavgaya yol açtı #6

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