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Esenyurt'ta otomobili taşlayan kadın
Dolandırıldığını öne sürdüğü şahsın aracına zarar veren kadının o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
- 09.08.2021 - 09:23
- Güncelleme : 09.08.2021 - 10:29
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde, dolandırıldığını iddia eden bir kadın, öfkesini araçtan çıkardı.
TAŞLARLA ARACA SALDIRDI
Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın, bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Esenyurt’ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu