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    Esenyurt'ta otomobili taşlayan kadın

    Dolandırıldığını öne sürdüğü şahsın aracına zarar veren kadının o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 10:29
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    Esenyurt'ta otomobili taşlayan kadın

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı  Bağlarçeşme Mahallesi'nde, dolandırıldığını iddia eden bir kadın, öfkesini araçtan çıkardı.

    TAŞLARLA ARACA SALDIRDI

    Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın, bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt’ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu

    Esenyurt ta otomobili taşlayan kadın #1

    Esenyurt ta otomobili taşlayan kadın #2

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