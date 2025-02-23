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İHA

Dün gece İstanbul'un Esenyurt ilçesinin İnönü Mahallesi, 370. Sokak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken tekrar park halindeki araçlara çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ YAKALAYIP DÖVDÜLER

Mahalle sakinleri, sürücüyü yakalayarak önünü keserken, şüpheli mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.