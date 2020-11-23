Esenyurt'ta park halindeki aracın kundaklanma anı

Sahibinin evinin önüne park ettiği araç bir şahıs tarafından ateşe verilirken, binada bulunan komşular çıkan yangını camlardan su dökerek söndürdü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme 1878 Sokak'ta yaşayan Berkay Tok, arkadaşından yük taşımak için ödünç aldığı araba ile evine geldi.

Berkay Tok aracı evin önüne park edip yukarıya çıkarken, kimliği belirsiz bir kişi ise o sırada araca yanıcı madde döküp ateşe verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yanan aracı fark eden bina sakinleri camdan su dökerek müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerin gelen ekipler aracın kundaklandığını belirledi. Araç soğutma çalışmalarının ardından yediemin otoparkına kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.





"ŞOK OLDUM"

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi yaşadığı şoku anlatarak, “Nasıl olduğu hakkında fikrim yok. Arkadaşıma aracı vermiştim. Beni aradı bu durumu aktardı ben de şok oldum. Herhangi bir sorunum, husumetim söz konusu değil.” diye konuştu.



