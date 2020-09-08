İlaç yazdırmak için gittiği hastanede doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağı kopan hastanın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuştu.

Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.

O ANLAR KAMERADA

O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde doktor odasına giren Aksarı’nın bir süre içeride kaldığı, ardından dışarı çıkacakken kapının hızla kapatıldığı görülüyor.

Esenyurt'ta parmağı kopan hastanın görüntüsü İZLE

TEMİZLİK GÖREVLİSİ PARMAK PARÇALARI TOPLADI

Görüntülerin devamında Aksarı kamera açısından çıkarken, görevliler yeri temizliyor, bir başka görevli de doktor odasının önünde kopan parmak parçalarını toplayarak bir kaba koyuyor.