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    Esenyurt'ta pastanedeki kasadan para çalan hırsızlar kamerada

    Müşteri gibi geldikleri pastanede dükkan sahibini oyalayarak kasadaki paraları çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 15:32
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    Esenyurt'ta pastanedeki kasadan para çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir pastaneye müşteri kılığında gelen iki şüpheliden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri kasanın bulunduğu tezgaha yaklaşarak ayakkabısını bağlıyor gibi yapmaya başladı.

    KASADAKİ PARALARI ÇALIP ÇIKTILAR

    Pastane sahibinin arkasını döndüğünü gören tezgah önündeki şüpheli, durumdan faydalanarak kasaya elini sokup, içindeki paraları almaya başladı. İki şüphelinin pastaneden ayrılmasının ardından kasada paraların azaldığını fark eden pastane sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

    Esenyurt'ta pastanedeki kasadan para çalan hırsızlar kamerada VİDEO

    AVCILAR'DA YAKALANDILAR

    Avcılar ilçesinde yaşadıkları belirlenen iki hırsız polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hırsızların daha önce de sadaka kutusu çalma gibi olaylara karıştığı öğrenildi.

    Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Esenyurt ta pastanedeki kasadan para çalan hırsızlar kamerada #1

    Esenyurt ta pastanedeki kasadan para çalan hırsızlar kamerada #2

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