Yer konusunda anlaşamayan pazarcılar kavgaya tutuştu. Olayda bir kişi, kafasına aldığı levye darbesiyle yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı.

5 Ekim Pazartesi günü, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. sokakta yaşanan olayda, pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokak başında bulunan börekçide oturup konuşmaya başladı.

Pazarcılar arasındaki yer tartışması, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

PAZARCILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çevredekilerin de katılmasıyla birlikte kavga bir anda büyüdü. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen kavgada börekçiye ait sandalyeler de kullanıldı.

LEVYE DARBESİ ALDI

Pazar yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafları ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Kavga sırasında bir kişi kafasına aldığı levye darbesiyle yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı.

Esenyurt'ta pazarcıların yer kavgası kamerada ViDEO