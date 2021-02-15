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- Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada
Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada
Kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan polis otosu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 15.02.2021 - 09:20
- Güncelleme : 15.02.2021 - 09:54
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otosu, kayarak yoldan çıktı.
AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Bir süre kaldırımda ilerleyen polis otosu, ağaca çarparak durabildi.
Kaza anı ise o sırada karda oynayan gençlerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada VİDEO