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    Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada

    Kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan polis otosu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 09:54
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    Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otosu, kayarak yoldan çıktı.

    AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Bir süre kaldırımda ilerleyen polis otosu, ağaca çarparak durabildi.

    Kaza anı ise o sırada karda oynayan gençlerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada VİDEO

    Esenyurt ta polis aracının kar kazası kamerada #1

    Esenyurt ta polis aracının kar kazası kamerada #2

    Esenyurt ta polis aracının kar kazası kamerada #3

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