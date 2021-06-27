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    Esenyurt’ta polise zorluk çıkaran alkollü sürücü gözaltına alındı

    Polis ekiplerinin ehliyet sormasına tepki göstererek zorluk çıkaran ve dakikalarca polis ekiplerinin işlerini yapmasına engel olan alkollü sürücü hakkında işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 10:45
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    Esenyurt’ta polise zorluk çıkaran alkollü sürücü gözaltına alındı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Ekiplerin ehliyet istemesi üzerine sinirlenen alkollü sürücü, bağırmaya başladı.

    ARBEDE ÇIKTI

    Bu tepki üzerine polis ekipleri alkollü sürücüyü karakola götürmek istedi fakat bu sefer de şahıs direnmeye polis ekiplerine direndi.

    Dakikalarca süren uğraş neticesi gözaltına alınan şahıs, karakola götürülerek hakkında işlem başlatıldı.

    O arbede anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta polise zorluk çıkaran alkollü sürücü gözaltına alındı #1

    Esenyurt’ta polise zorluk çıkaran alkollü sürücü gözaltına alındı #2

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