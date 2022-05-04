Esenyurt'ta, polisiz yalanıyla Iraklı adamın 4 bin dolarını dolandırdılar

Irak uyruklu Mahmud, kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapıyormuş gibi davranan şahıslar tarafından 4 bin dolar dolandırıldı.

İstanbul Esenyurt’ta, 2 yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud 26 Eylül 2021’de kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı.

İddiaya göre, arkadaşı ile kafeden çıkan Mahmud’un yanına gelen 3 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp hem Mahmud’dan hem arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi.

Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, “Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım.” diyerek planladıkları oyunu oynamaya başladı.

4 bin dolarını kaptırdı, polise gitmedi

Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, yapılan pazarlık sonucu Mahmud'un 4 bin dolarını alıp olay yerinden uzaklaştı.

DHA’nın haberine göre; 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum”

Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek başından geçenleri şu ifadeler ile anlattı:

“Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım.”