Sokağı kapatarak düğün yapmak isteyen şahıslar, ihbarla bölgeye gelen polislere tepki gösterdi. Gruptan iki kişi polislerden birini yumrukladı, ekipler ise biber gazı ve uyarı ateşiyle karşılık verdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar, sokak düğünü yapmak için yol kapatmak isteyen bir grubu polise şikayet etti.

İkazlara aldırış etmeyen grup bir süre sonra polisle tartışmaya başladı.

Arbede yaşandı

Ortalık bir anda karışırken gruptan 2 kişi polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler ise biber gazı kullandı ve havaya ateş etti. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede güçlükle yatıştırıldı.DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan gerginlik de çevredekiler tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta polisle mahalleli arasında arbede ViDEO