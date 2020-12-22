Polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ve içerisinde doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi. Baskında, yabancı uyruklu 54 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

“Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen İstanbul’un Esenyurt ilçesi, bu kez de İranlı bir grubun “kaçak doğum günü” partisiyle adından söz ettirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alarak mekana baskın düzenledi.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslar da yüzlerini gizlemeye çalıştı.

54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda ise bazı masalardaki oturan ailelerin, çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü.

Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Esenyurt’ta polisten kaçak doğum günü partisine baskın İZLE

KÖPEĞİYLE GELDİ

Baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntü de takıldı.

İran asıllı bir kişinin, doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada köpek “Miya”nın mekanda tur attığı görüldü.

“BUNLAR PAKET SERVİS”

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Polisin “Yasak olmasına rağmen neden açıksınız?” sorusuna iş yeri sahibi, “Paket servis” diyerek cevap verdi.

170 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerin ardından kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye, Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 170 bin TL para cezası kesildi.

Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.