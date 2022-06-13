Esenyurt’ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye girdi

Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce hafif ticari bir araca çarptı, ardından da yol kenarındaki kafeye girdi. Otomobilin kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Caner A.’nın kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Dur ihtarına uymayan Caner A. polislerden kaçmaya başladı.

Kafeye girdiği an

Polis ekiplerinin de arkasından kovaladığı Caner A., saat 11.00 sıralarında İnönü Mahallesi 348. Sokak’tan geçerken önce Turabi Tanrıverdioğlu’nun kullandığı 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı ardından da yol kenarındaki kafeye girdi.

Otomobilin kafenin içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 kişi gözaltında

Polis ekipleri, kaza yapan Caner A. ve aynı otomobilde bulunan bir kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.

Otomobilin girdiği kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

“Yayalardan kurtardı, benim arabaya arkadan vurdu”

Ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Turabi Tanrıverdioğlu, “Polisten kaçarken ara sokakta yayalardan kurtardı, benim arabaya arkadan vurdu. Benim araba savruldu, kendisi de savrulup dükkana girdi. Ben de aracın içinde seyir halindeydim.” diye konuştu.

DHA’nın haberine göre kafeye giren araç, çekiciyle kaldırıldı.