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    Esenyurt'ta pompalı tüfekle etrafa ateş etti

    Eline aldığı pompalı tüfek ile sağa sola rastgele kurşun yağdıran şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 13:02
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    Esenyurt'ta pompalı tüfekle etrafa ateş etti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, eline pompalı tüfek alan Rıdvan D., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen N.Ü.'nün evine doğru rastgele ateş etti.

    Saldırganın tüfeğinden çıkan mermiler evin pencerelerini kırdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Mahalle sakinleri zaman zaman ağza alınamayacak küfürler eden Rıdvan D.'yi cep telefonları ile görüntülerken, polise de haber verdi.

    Esenyurt'ta pompalı tüfekle sağa sola ateş etti

    GÖZALTINA ALINDI

    Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi elindeki pompalı tüfek ile yakalayarak gözaltına alırken, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

    Yapılan araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi.

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