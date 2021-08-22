Esenyurt'ta poz verirken çatıdan düşen genç kız defnedildi

Fotoğraf çekildiği sırada çatıdan düşen 23 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni, yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına gitti.

Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz verdi. Bu sırada Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı.

ÖLÜMÜ SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Doğan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsisi yapıldı. Genç kızın ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

İstanbul'dan kara yoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu

































