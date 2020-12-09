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Esenyurt'ta PTT çalışanları darbedildi
İstanbul Esenyurt'ta kargolarının evlerine gelmediğini iddia eden iki kişi, 3 PTT çalışanını darbetti.
- DHA
- 09.12.2020 - 03:59
- Güncelleme : 09.12.2020 - 04:26
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Esenkent PTT şubesinde, kargolarının eve getirilmediğini söyleyen iki kişi çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, PTT çalışanlarına saldırdı.
ÖNCE DARBETTİLER, SONRA TAŞLADILAR
İçeridekiler tarafından güçlükle dışarıya çıkarılan şüpheliler, dışarıdan şubeye taş atmaya başladı. 3 PTT çalışanını darp eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
PTT şube çalışanlarının darp edildiği anlar, şubenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta PTT çalışanları darbedildi-Video