Esenyurt'ta rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı

İş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK’ta kiralamasıyla deliye döndü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir restoranın önünü mesken tutan değnekçilerden kurtulmak isteyen mekan sahibi Oktay Karagöz, İSPARK’a başvurdu.

Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK’tan kiralayan dükkan sahibi her şeyin düzeleceğini düşündü. Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi.

İŞ YERİNE SALDIRDILAR

Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü.

Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz de karakola giderek şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı

"PATRONUMUZU DARBETTİLER"

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı.

Olayın “değnekçilik” olduğunu vurgulayan müdür, "Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizden gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK’a başvurup bu alanı kiraladık. Tabii bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darbettiler" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.