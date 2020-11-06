3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistanlı, yakınlarından para talep edilmek üzere bir binanın bodrum katında rehin tutularak işkenceye uğradı. Polis ekipleri, rehine çetesine baskın düzenledi.

Önceki gün İstanbul Esenyurt'ta bir evde Afgan mültecilerin rehin tutulduğu ihbarı alan Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Afgan mültecilerin, Pınar Mahallesi'ndeki binanın bodrum katında tutulduğunu belirledi.

Söz konusu adrese dün giden ekipler, kapıyı çaldıklarında evden "Bizi kurtarın" sesleri duydu.

14 REHİN TESPİT EDİLDİ

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistan uyruklu kişinin rehin alındığını tespit etti.

ÇETE ÜYELERİ VE SİLAH ELE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi.

Esenyurt'ta rehin tutulan 14 Afgan mülteci kurtarıldı VİDEO



YURT DIŞI VAADİYLE REHİN ALINDILAR

Yapılan incelemede, yurt dışına gönderme vaadiyle mültecilerle anlaşan çete üyeleri, daha sonra söz konusu adreste silahla tehdit ederek rehin aldığı öğrenildi.

Çete üyelerinin işkence ettiği mültecilerin yurt dışındaki yakınlarından para talep ettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mülteciler Geri gönderme Merkezi'ne gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇETE ÜYELERİ ARANIYOR

Ekiplerin diğer çete üyelerini yakalamak için çalışmaları sürüyor.

























