Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
291.349
-0.76%
EXEN Coin
26.53
-2.10%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası

    Lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akkoza Mahallesi’nde lüks bir rezidansın önünde iki yabancu uyruklu kadın bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen tartışmada 4 kadın birbirini darbetti. Yere yatırdıkları kadına kemerle vuran ikili, dakikalarca durmadı.

    ÇEVREDEKİLER AYIRDI

    Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son buldu. Çığlık seslerinin yükseldiği kavga, zor ayrıldı.

    SAÇ BAŞ YOLMALI KAVGA

    Birbirine giren kadınların o dakikaları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası ViDEO

    Esenyurt ta rezidansta saç saça kadın kavgası #1

    Esenyurt ta rezidansta saç saça kadın kavgası #2

    Esenyurt ta rezidansta saç saça kadın kavgası #3

    Esenyurt ta rezidansta saç saça kadın kavgası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir