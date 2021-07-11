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Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası

Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası

Lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.