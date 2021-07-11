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- Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası
Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası
Lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.
- İHA
- 11.07.2021 - 09:44
- Güncelleme : 11.07.2021 - 09:52
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akkoza Mahallesi’nde lüks bir rezidansın önünde iki yabancu uyruklu kadın bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmada 4 kadın birbirini darbetti. Yere yatırdıkları kadına kemerle vuran ikili, dakikalarca durmadı.
ÇEVREDEKİLER AYIRDI
Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son buldu. Çığlık seslerinin yükseldiği kavga, zor ayrıldı.
SAÇ BAŞ YOLMALI KAVGA
Birbirine giren kadınların o dakikaları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt'ta rezidansta saç saça kadın kavgası ViDEO