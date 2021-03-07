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    Esenyurt'ta rezidanstaki uyuşturucu imalathanesi basıldı

    Polis ekiplerinin bir rezidansa düzenlediği operasyon sonucunda 80 kilo kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirilirken, İran uyruklu bir şahıs da tutuklandı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 11:52
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    Esenyurt'ta rezidanstaki uyuşturucu imalathanesi basıldı

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar yürüttü.

    Çalışmalar sonucunda ekipler, Esenyurt ilçesinde İran uyruklu bir şahsın piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisini aldı.

    Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, uyuşturucu maddelerin Esenyurt’ta lüks bir sitede oturan İran uyruklu A.B. tarafından piyasaya sürüldüğünü belirledi.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Jandarma ekipleri, sık sık eczaneye giderek alışveriş yapan zanlının kiraladığı rezidansa operasyon düzenlendi.

    A.B.’nin adeta harabeye çevirdiği lüks evde jandarma ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu madde imal etmek için oluşturulan düzenekler, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok miktarda sıvı hammadde, bu hammadde ile üretildiği tespit edilen 80 kilo metamfetamin ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Esenyurt ta rezidanstaki uyuşturucu imalathanesi basıldı #1

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan İran uyruklu A.B., uyuşturucu madde imal ederken kendisini yaktığını itiraf etti. Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ham maddeyi çeşitli düzeneklerle işleyerek uyuşturucu madde haline getiren A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Şüpheliyle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Esenyurt ta rezidanstaki uyuşturucu imalathanesi basıldı #2

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