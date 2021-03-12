Esenyurt'ta koronavirüs tedavisi gören bir yakınının hayatını kaybettiğini öğrenen aile, hastaneyi birbirine kattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki özel bir hastanede, 30 gündür koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Doktorların, aileye acı durumu bildirmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

Öfkeli aile, hastanedeki sağlık çalışanlarına saldırıp, tehditler savurdu. Sağlık çalışanlarının durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, tehditler savuran aileyi dışarı çıkardı. Aile üyeleri hastane girişinde beklerken, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin sakinleşmemesi üzerine kapıda polis ekipleri güvenlik amaçlı bekledi.

Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına şiddet VİDEO

"O ODADAN ÇIKACAKSIN"

Yaşanan arbedede ailenin, doktoru tehdit ettikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere, hasta yakınlarından birinin “O odadan çıkacaksın" diye tehdit ettiği ve ailenin sinir krizi anları yansıdı.













