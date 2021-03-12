Euro
9.049
0.81%
Dolar
7.5843
1.45%
Altın
415.46
0.25%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
429.703
2.24%
EXEN Coin
14.39
-4.70%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına şiddet

    Esenyurt'ta koronavirüs tedavisi gören bir yakınının hayatını kaybettiğini öğrenen aile, hastaneyi birbirine kattı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına şiddet

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki özel bir hastanede, 30 gündür koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

    Doktorların, aileye acı durumu bildirmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

    Öfkeli aile, hastanedeki sağlık çalışanlarına saldırıp, tehditler savurdu. Sağlık çalışanlarının durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri, tehditler savuran aileyi dışarı çıkardı. Aile üyeleri hastane girişinde beklerken, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin sakinleşmemesi üzerine kapıda polis ekipleri güvenlik amaçlı bekledi.

    Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına şiddet VİDEO

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #1

    "O ODADAN ÇIKACAKSIN"

    Yaşanan arbedede ailenin, doktoru tehdit ettikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere, hasta yakınlarından birinin “O odadan çıkacaksın" diye tehdit ettiği ve ailenin sinir krizi anları yansıdı.

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #2

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #3

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #4

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #5

    Esenyurt ta sağlık çalışanlarına şiddet #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir