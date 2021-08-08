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    Esenyurt'ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı

    Müşteri gibi girdiği markette sepetine yaklaşık bin lira değerinde gıda ve bebek bezi dolduran kadın, ödeme yapmadan sepetle birlikte marketten uzaklaştı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:59
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    Esenyurt'ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı

    3 Ağustos Salı günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen kadın, eline aldığı sepete bin liralık gıda, bebek bezi ve temizlik ürünlerini doldurdu.

    Alışverişini tamamlayan kadın, ürünlerin parasını vermeden marketten ayrıldı.

    Kadının kaybolduğunu gören market çalışanları, güvenlik kameralarını incelediğinde ürünlerin parasının verilmediğini gördü.

    HIRSIZLIK, KAMERA İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

    Güvenlik kamerası kayıtlarını alan market çalışanları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kadının alışveriş yaptığı ve marketten ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı VİDEO

    Esenyurt ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı #1

     

    "SEPETLE BERABER GİTMİŞ"

    İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi ise "Saat 21.30 gibi bir müşterimiz geldi. Bir sepet alarak alışveriş yapıyordu. Kasadan geçmeden çıkıp, gitti. Biz sonradan fark ettik. Kamera kayıtlarından fark ettik, çalmış. Alışveriş yapıyormuş gibi davranıyordu. Sepetle beraber gitmiş. Sepetin içinde de bin liraya yakın bir malzeme vardı. Şüphelendik ama geri gelip ödeyeceğini düşündük. Çıktıktan sonra fark ettik ki kasadan geçmiş." dedi.

    Esenyurt ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı #2

    Esenyurt ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı #3

    Esenyurt ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı #4

    Esenyurt ta sepetini gıda ve bebek beziyle dolduran kadın, marketten kaçtı #5

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