Esenyurt’ta sevgilileri barıştırmak için toplanan gruplar arasında silahlı kavga

Esenyurt’ta sevgilileri barıştırmak için toplanan gruplar arasında silahlı kavga

Ayrılan sevgilileri barıştırmak isteyen gruplar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgayı izleyen bir kişi, silahlardan çıkan mermilerin hedefi oldu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, sevgili olan Ozan T. ile Melisa T. isimli şahıslar kavga edip ayrılmaya karar verdi.

Şahısların arkadaş grupları, çifti barıştırmak için devreye girdi. Şahıslar, çifti görüştürmeye karar verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu pazar günü, bir araya gelen gruplar konuşmaya başladı. Bir süre sonra şahıslar arasında küfürlü kavga çıktı.

Bir taraf edilen küfürlerin ardından diğer tarafa beklemesini söyleyip, olay yerinden ayrıldı. Ayrılan grup silahları kuşanıp, tekrar buluşma yerine geldi.

KAMERAYA YANSIDI

Araç içinde bulunan Ertuğrul K., Ozan T., Volkan G. ve Mahir Ş. isimli şahıslar silahlarına davranıp çevreye ateş açtı.

Silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Toplanan grup bir anda kaçışmaya başladı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bu sırada olaydan bağımsız bir şekilde toplanan kalabalığı izleyen Berkay B. isimli şahıs, silahtan çıkan mermi ile sağ bacağından yaralandı.

Olaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Berkay B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

BASKIN YAPILDI

Şahısların Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir evde saklandığı ihbarı alındı.

Düzenlenen baskın ile Ertuğrul K., Ozan T., Volkan G. ve Mahir Ş. isimli şahıslar, 2 adet ruhsatsız bir adette kurusıkı tabanca ile yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Berkay B.’nin, Ertuğrul K. tarafından vurulduğu tespit edildi.

Olaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta sevgilileri barıştırmak için toplanan gruplar arasında silahlı kavga VİDEO

