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    Esenyurt’ta sevgilisini dövdüğü öne sürülen genç, dayak yedi

    Pasajda kız arkadaşına vurduğu iddia edilen genç, çevredeki vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi. Kıza vurmadığını söyleyen genç, kızla birlikte el ele tutuşarak pasajdan ayrıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 10:16
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    Esenyurt’ta sevgilisini dövdüğü öne sürülen genç, dayak yedi

    Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan pasaja kız arkadaşıyla birlikte gelen genç, burada kıza tokat attı.

    Bunu gören vatandaşlar gence tepki gösterdi ve aralarına alıp darbetti.

    Bu sırada genç, sevgilisine vurmadığını söyleyerek, olaya müdahale edenlerin elinden kurtulmaya çalıştı.

    ELİNİ TUTUP, GİTTİ

    Vatandaşlardan kurtulan genç, daha sonra kız arkadaşının elini tutarak pasajdan uzaklaştı.

    Gencin darbedildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta sevgilisini dövdüğü öne sürülen genç, dayak yedi VİDEO

    Esenyurt’ta sevgilisini dövdüğü öne sürülen genç, dayak yedi #1

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