Esenyurt'ta silah şakası ölümle sonuçlandı

Gece saatlerinde bir binanın bodrum katında bir araya gelen genç çocukların ellerine aldıkları tabanca aniden ateş aldı. Kalbine kurşun isabet eden 16 yaşındaki Müslüm, hayatını kaybetti.

Gençlerin silah merakı can aldı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde bir araya gelen arkadaş grubu, apartmanın bodrum katındaki dairede vakit geçirmeye başladı.

Tabanca aniden ateş aldı

Bu sırada Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile evde bulunan tabancayı ellerine aldı.

Gençlerin oyun oynayarak şakalaştığı tabancı aniden ateş aldı ve mermi 16 yaşındaki Kurşun'un kalbine isabet etti.

Genç çocuk hayatını kaybetti

Korkuyla panik yapan 3 kişi, arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Öte yandan silah sesini duyan mahalle sakinleri ihbarda bulundu.

Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından genç çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra Kurşun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler tabancayı buldu

3 arkadaş ise polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu.

2 şüpheli serbest, 1'i tutuklu

Gençler ifadelerinde, silahın Divan Ç.'nin elindeyken ateş aldığını itiraf etti.

DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Merdan Ç. ve Ramazan A. serbest bırakılırken Divan Ç. tutuklandı.

"Aşağıya indiğimizde çocuk burada yatıyordu"

Apartman sakini Fatih Kaya, "Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. Birileri 'ambulans' bağırdı. Aşağıya indiğimizde çocuk burada yatıyordu. Çocuğun yukarıdan geldiğini söylediler. Zaten nasıl sokağa geldiğini anlamamıştık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Apartmanın alt katında oturan arkadaşları vardı." dedi.





