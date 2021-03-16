Esenyurt'ta silahla canlı yayın yapmaya çalışan genç kız, yanlışlıkla kendini vurdu

Esenyurt'ta silahla canlı yayın yapmaya çalışan genç kız, yanlışlıkla kendini vurdu

Babasının silahıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalışan 15 yaşındaki Zilan E., silahın elinde ateş almasıyla göğsünden vurularak hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi.

Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHA EL KOYULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

Esenyurt'ta silahla canlı yayın yapmaya çalışan genç kız, yanlışlıkla kendini vurdu VİDEO





















