Esenyurtta silahlı çatışma

İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, bölgedeki 10 araç zarar gördü.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde kimliği belirsiz iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlı çatışma çıktı.

Olayda iki kişi yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Mahallede büyün korkuya neden olan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

10 araç zarar gördü

Bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri, 20 adet boş kovan buldu. Çatışma sırasında 10 aracın da hasar gördüğü belirlendi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.