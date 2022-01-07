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- Esenyurt’ta, silahlı kardeş kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta, silahlı kardeş kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- DHA
- 07.01.2022 - 10:58
- Güncelleme : 07.01.2022 - 11:51
Esenyurt’ta 19 Mayıs Bulvarı üzerinde 23 Aralık 17.00 sıralarında, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri, aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi.
Pompalı tüfekli şüpheliyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi.
Gelen ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt’ta, silahlı kardeş kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ViDEO
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ağabey-kardeşin kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir kişinin elindeki pompalı tüfeği yere atması, kavga eden kişilerin polislerce yakalanması ve bir kızın ağlayarak polislerle konuşması yer aldı.