Esenyurt’ta silahlı kavganın ardından 4 taksi durağı kapatıldı

Dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı kapatılarak, mühür vuruldu.

Aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici İstanbul’un Eseyurt ilçesinde bulunan meydandaki durağa geldi.

Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı.

SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Kavgada bir kişi, pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan silahı olay yerinde bırakarak kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta taksi durağında silahlı kavga İZLE

3 KİŞİ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

UYARI YAZISI ASILDI: KALDIRIN

Silahlı kavganın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, aralarında kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil, toplam 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı.

Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı asıldı.