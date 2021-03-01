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    Esenyurt'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

    Esenyurt'ta yolda yürüyen iki kişi, otomobilli ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 03:38
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 03:45
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    Esenyurt'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi’nde R.G. ve B.K. göre Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yürüyordu.

    O sırada otomobille olay yerine gelen, kimliği henüz belirlenemeyen ve 4 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    ÇEVREDEKİ ARAÇLARIN ARKASINA SAKLANDILAR

    Canlarını kurtarmaya çalışan R.G. ve B.K. çevrede park halinde bulunan diğer araçların arkasına saklanarak siper aldı.

    O esnada park halindeki araçlar da açılan ateş sonucu hasar gördü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Esenyurt'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı VİDEO

    Esenyurt ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı #1

    YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

    Saldırıya uğrayan yaralıların yakınları olay yerine gelerek polisten bilgi almaya çalıştı. Yaralıların çevre hastanelerde olduklarını öğrenen yakınları buradan hastaneye geçti.

    Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği caddede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen suç unsurları incelemeye alındı.

    Esenyurt ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı #2

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