Esenyurt'ta silahlı ve kılıçlı saldırganlar, kendilerine müdahale eden mahalleliye de saldırdı

Esenyurt'ta silahlı ve kılıçlı saldırganlar, kendilerine müdahale eden mahalleliye de saldırdı

Esenyurt'ta saldırganlar ile kaçan kişiyi koruyan mahalle sakinleri arasında çıkan silahlı ve kılıçlı kavgada, biri kılıçla olmak üzere iki kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi 2270 Sokak'ta, ellerinde kılıç ve silah olan yaklaşık 15 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir sebepten bir kişiyi kovalamaya başladı.

MAHALLELİ, SALDIRGANLARA MÜDAHALE EDİNCE KAVGA ÇIKTI

Kovalamaca sırasında şüphelilerden elinde pompalı tüfek olan bir kişi ateş açtı. Saldırganlardan kaçan kişi bir binaya sığındı. Mahalle sakinleri kaçan kişiyi korumak için evlerine alırken, saldırganlar binanın içine girerek kapıları kırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin saldırganlara karşı koyması üzerine kavga çıktı.

Esenyurt'ta silahlı ve kılıçlı saldırganlar, kendilerine müdahale eden mahalleliye de saldırdı-Video

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE GELDİ

Olay yerine özel harekat da dahil olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin gelmesiyle saldırganlar kaçmaya başladı. Polis kaçan saldırganlardan iki kişiyi yakalarken, boş bir arazide, kavgada kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

"POMPALIYLA SALDIRIYA UĞRADIK"

Kaçan kişiyi binaya alanlardan biri, “Biz balkondaydık. Pompalıyla ateş ederek çocuğu kovaladılar. Biz balkondan bağırdık binaya gel diye. Kurtaralım diye biz onu binaya aldık. Eğer biz o çocuğu binaya almasaydık öldürmüşlerdi. Biz içeriye aldık diye binaya saldırıp kapıları kırmaya çalıştılar. Komşularımızı darp ettiler. Bildiğiniz pompalıyla saldırıya uğradık" dedi.