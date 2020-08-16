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Esenyurt'ta site yönetimine sinirlendi, kapıyı söktü

Esenyurt'ta site yönetimine sinirlendi, kapıyı söktü

Yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı sokmaya çalışan ancak alınmayan bir sürücü, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.