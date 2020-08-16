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- Esenyurt'ta site yönetimine sinirlendi, kapıyı söktü
Esenyurt'ta site yönetimine sinirlendi, kapıyı söktü
- DHA
- 16.08.2020 - 09:26
- Güncelleme : 16.08.2020 - 09:26
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi.
Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi.
Bu duruma sinirlenen kişi, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Esenyurt'ta site yönetimine sinirlendi, kapıyı söktü ViDEO
SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli sürücü hakkında, “tehdit, hakaret, mala zarar verme” suçlarından çalışma başlatıldı.
“SİTENİN DEMİR KAPISINA SÜRDÜ”
Olayla ilgili konuşan Tarık Aslan Erdem, “Nakliye aracının belirli saatten sonra içeri giremeyeceğini söylememiz üzerine otomobili sitenin demir kapısına hızla sürdü. Hiç durmadan site çıkış kapısından çıkış yaptı. Bekleyen nakliye aracının yanına geldi. Nakliye aracı ile birlikte uzaklaştı.” dedi.