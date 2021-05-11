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    Esenyurt'ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı

    Sitenin içinde güvenlik görevlisi ve iki gencin kısıtlama kurallarının ihlali nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 10:14
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    Esenyurt'ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı

    Esenyurt'ta bir sitede yaşanan olay kameralara yansırken, şüphelerin yumruklarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

    KISITLAMA SAATİNDE UYARINCA..

    Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede, kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı. Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru tekmeledi. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti.

    Esenyurt'ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı VİDEO

    Esenyurt ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı #1

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

    Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı #2

    Esenyurt ta, sitede meydana gelen kavga kameraya yansıdı #3

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