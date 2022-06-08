Ayşe T. isimli kadın ve yanındaki 5 kişi, sitenin kamelyasında otururken yanlarına gelen 3 şahıs tarafından darbedildi. Kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede, dün akşam saat 21.30 sıralarında, misafirliğe giden Ayşe T., akrabaları ile kamelyada otururken yanlarına akraba oldukları öğrenilen Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. isimli şahıslar geldi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, Ayşe T. ve yanındaki 5 kişi, sonradan gelen 3 şahıs tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre; Ayşe T. ve akrabalarını darbettikleri iddia edilen kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İçki içmek istedikleri için darbedildiklerini öne sürdü

Ayşe T., 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığın öne sürerek, olay sonrası çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

Esenyurt'ta, sitenin kamelyasında oturan kadınlar darbedildi VİDEO



Daha önceden de husumetli oldukları belirlendi

Polisin yaptığı araştırmada, taraftar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.