Şoförü araç içerisinde uyurken tır kasasından piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt’taki Akçaburgaz Mahallesi’nde dün sabah 06.00 sıralarında hırsızlık şüphelileri, bir kamyonetle lastikçi dükkanına geldi.

Şahıslar, dükkanın önündeki mühürlü tır kasası içinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri plakası kamyonetle çaldı.

Hırsızlık şüphelileri lastikleri çalıp kamyonete yüklerken tır şoförünün araç içinde uyuduğu öğrenildi.

OLAYA ŞAHİT OLAN BİR KİŞİ, ŞOFÖRE ANLATTI

Olayı gören bir vatandaşın ise şahıslar kaçarken görüp tır sürücüsüne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.

Yaşanan anları anlatan dükkan işletmecilerinden Metin Yeni, "Sabah saatlerine kamyonetle yanaşıyorlar ve tırdaki mührü kırıyorlar. Şoförde o sırada arabada yatıyor. Lastikleri yüklüyorlar kamyonete 3 kişi. O sırada durakta işe gitmek için bekleyen bir vatandaş olayı görüyor tırcının camına vuruyor durumu anlatıyor. tır şoförü iniyor inene kadar zaten kaçıyorlar. 200 bin liralık zararımız var." dedi.





HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızların kamyonetle gelişleri, TIR kasasında lastikleri çalıp kaçmaları yer aldı.

Esenyurt'ta şoförün uyuduğu tırdan 200 bin liralık lastik çalındı VİDEO



