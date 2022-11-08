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    Esenyurt'ta sokak ortasında akraba kavgası: 1 ölü

    Fatih Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına dönerken bir kişi silahla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 08.11.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:11
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    Esenyurt'ta sokak ortasında akraba kavgası: 1 ölü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde öğle saatlerinde,iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma dehşet saçtı.

    İki aile arasında çıkan tartışmada nabızların yükselmesiyle sokak ortasında ellerinde sopalarla kavga eden taraflardan biri silahla ateş etti.

    Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, 3 kişi vurularak yere düşerken ateş eden şahıslar kayıplara karıştı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan çatışma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Esenyurt'ta sokak ortasında akraba kavgası: 1 ölü VİDEO

    Esenyurt ta sokak ortasında akraba kavgası: 1 ölü #1

    Esenyurt ta sokak ortasında akraba kavgası: 1 ölü #2


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