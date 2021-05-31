Namus davası gerekçesiyle saldırıya uğrayan bir adamın feci şekilde darbedildiği o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Gazi Caddesi'nde ellerinde sopa bulunan iki kişi, yolda yakaladıkları şahsı darbetti.

Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise “namus meselesi karışmayın” diyerek uzaklaştırdı.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan 2 kişi olay sonrası kayıplara karışırken, darbedilen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edilirken ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında sopalı dayak VİDEO

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan 2 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.