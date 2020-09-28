Otomobilin altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuğun, o sırada sokağa giren başka bir otomobilin altında kalıp ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, araç altına giren kediye çıkarmak için yola yattığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

SOKAĞA GİREN ARACIN ALTINDA KALDI

Yerde yatan çocuk sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak birkaç metre sürüklenirken, sürücü ise vatandaşların tepkisi üzerine kazayı fark etti.

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı ViDEO

OTOMOBİLİ KALDIRIP KURTARDILAR

Vatandaşların yardımıyla araç kaldırılırken, ezilen çocuk sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.