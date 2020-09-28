Dolar
7.7911
1.7353%
Euro
9.086
2.0073%
Altın
1858.78
-0.1595%
Borsa
1123.54
-0.056%
G. Altın
465.77
1.5871%
Bitcoin
84769.8
3.0395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı

    Otomobilin altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuğun, o sırada sokağa giren başka bir otomobilin altında kalıp ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 12:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, araç altına giren kediye çıkarmak için yola yattığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

    SOKAĞA GİREN ARACIN ALTINDA KALDI

    Yerde yatan çocuk sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak birkaç metre sürüklenirken, sürücü ise vatandaşların tepkisi üzerine kazayı fark etti.

    Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı ViDEO

    OTOMOBİLİ KALDIRIP KURTARDILAR

    Vatandaşların yardımıyla araç kaldırılırken, ezilen çocuk sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı #1

    Esenyurt ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı #2

    Esenyurt ta sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir