Esenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düştü

Esenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düştü

Kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, video çekmek için çıktığı çatıda plastik panelin çökmesiyle apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde, Kübra Doğan (23) ile kuzeni Helen M. (16), sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıktı.

İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.

PLASTİK PANEL ÇÖKTÜ, 50 METREDEN DÜŞTÜ

Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı.

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu

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