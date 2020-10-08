Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta Suriyeli çocuklar evde mahsur bırakıldı

Esenyurt'ta Suriyeli çocuklar evde mahsur bırakıldı

Suriyeli babanın evde yalnız bırakarak gittiği 3 küçük çocuk, mahalleli tarafından sakinleştirildi. Suriyeli babanın, çocuklara mama ve bez almak için gittiği öğrenildi.