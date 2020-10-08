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    Esenyurt'ta Suriyeli çocuklar evde mahsur bırakıldı

    Suriyeli babanın evde yalnız bırakarak gittiği 3 küçük çocuk, mahalleli tarafından sakinleştirildi. Suriyeli babanın, çocuklara mama ve bez almak için gittiği öğrenildi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 10:27
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    Esenyurt'ta Suriyeli çocuklar evde mahsur bırakıldı

     

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan Pınar Mahallesi 1267. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı.

    Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı.

    Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi. Çocuklar bir süre sonra polislerin geldiğini görünce korkarak ağlamaya başladı.

    POLİS, AİLEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

    Polisler bunun üzerine evin önünden uzaklaşarak, çocukların ailesine ulaşmak için çaba harcamaya başladı.

    Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşınca eve gelmesini istedi.

    BABA ÇOCUKLARI İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

    Gelen baba Suriyeli Abdukerim S., evde çocukları için yemek ve bebek bezi kalmadığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı.

    Abdukerim S., "Anneleri çocukları bırakıp gitti. Evdeki çocuklar için ekmek lazım, bez lazım. Kapıyı kilitledim, para bulmaya gittim. Polisler aradı, gelmemi istedi." dedi.

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