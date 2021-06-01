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    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga

    İki aile arasında sosyal medyada başlayan gerginlik, sokak ortasında demir sopa ve keserlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:13
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    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga

    Suriyeli 2 aile arasında, bir süre önce sosyal medyada gerginlik yaşanmaya başladı.

    Taraflar, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’nde, yol ortasında karşılaşınca da kavgaya tutuştu.

    PARKE TAŞLARINI SÖKÜP, BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR

    Araçlarından aldıkları demir sopa ve keserleri kullanan taraflar, parke taşlarını da söküp birbirlerine fırlattı.

    Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

    Esenyurt'ta demir sopalı kavga VİDEO

    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga #1

    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga #2

    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga #3

    Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga #4

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