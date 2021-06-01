- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga
Esenyurt’ta Suriyeli iki aile arasında kavga
İki aile arasında sosyal medyada başlayan gerginlik, sokak ortasında demir sopa ve keserlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 01.06.2021 - 09:58
- Güncelleme : 01.06.2021 - 10:13
Suriyeli 2 aile arasında, bir süre önce sosyal medyada gerginlik yaşanmaya başladı.
Taraflar, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’nde, yol ortasında karşılaşınca da kavgaya tutuştu.
PARKE TAŞLARINI SÖKÜP, BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR
Araçlarından aldıkları demir sopa ve keserleri kullanan taraflar, parke taşlarını da söküp birbirlerine fırlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Esenyurt'ta demir sopalı kavga VİDEO